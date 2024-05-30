英議会下院（定数650）が30日に解散となり、7月4日の総選挙に向けた各党の戦いが本格化する。劣勢に立つ与党・保守党は、兵役を選択肢に含む「国家奉仕義務」の復活を公約に掲げ、波紋を広げている。英中部ノーサラトンで2024年5月25日、選挙キャンペーンの一環として、退役軍人らと朝食を食べるスナク英首相。代表撮影=ロイター解散前の議席数は保守党346、最大野党・労働党205。だが、英スカイニュースによると、調査会社「