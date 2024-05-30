ＤｅＮＡの三浦大輔監督が３０日、右太もも裏の肉離れで離脱している牧秀悟内野手を３１日の日本ハム戦（エスコン）からを昇格させると明かした。試合前に取材対応した指揮官は「いい感じで問題ない。明日から呼びます」と説明した。牧は１８日の中日戦（横浜）で遊撃へのゴロで一塁を駆け抜けた際に右膝裏の張りを訴えて途中交代。１９日の同戦ではベンチ入りメンバーに名を連ねたが出場することはなく、２１日のヤクルト戦（