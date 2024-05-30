兵庫県姫路市高岡新町の住宅で母親（91）に暴行を加えて死なせたなどとして、県警は30日、長男の無職、大居和義容疑者（69）と孫の亮太容疑者（36）を傷害致死の疑いで逮捕した。「暴れたり大声を出したりするので、暴力をふるった」などと供述しているという。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件逮捕容疑は2023年10月上〜中旬、自宅で同居する母親の不二子さんの顔や尻を複数回殴ったり蹴ったりして、同15日に外傷性ショッ