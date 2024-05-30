プロボクシング世界４団体スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（３１）＝大橋＝が２９日、横浜市内のジムで本格的な練習を再開した。９月に都内開催で計画していた次期防衛戦で、挑戦者と目されたＩＢＦ、ＷＢＯ同級１位のサム・グッドマン（２５）＝オーストラリア＝との指名試合が、相手の一方的な都合で事実上の白紙になっていることが判明。宙に浮いた次の対戦相手にＷＢＯ同級２位で、元ＩＢＦ世界王者のＴＪ・ドヘニー（