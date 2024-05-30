大谷14号時の上空に注目米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、敵地メッツ戦に「2番・DH」で先発し、10戦ぶり14号2ランを含む5打数2安打3打点で10-3の3連勝に貢献した。46打席ぶりの一発は逆方向弾。直後、上空で生まれた“偶然の演出”を発見した米識者は「ワイルドだ」と驚きをもって紹介している。想定外のコラボだった。7-3の8回2死二塁。大谷は左翼スタンドに飛び込む14号2ランを放った。悠然とダ