西武の松井稼頭央監督（48）が５月26日のベルーナドームでのオリックス戦を最後に休養に入り、渡辺久信球団ＧＭ（58）が同27日付で監督代行に就くと発表され、球界に激震が走った。わずか45試合、借金15という成績で事実上の“解任”となった指揮官。電撃人事の裏にいったい何があったのか。球団がリリースした「監督人事に関するお知らせ」によれば、松井監督は球団と協議したうえで休養に合意。次のようなコメントを残している。