ゴツゴツに大胆イメチェン 「タフワイルド」登場！ スズキは2024年5月24日、改良モデルの新「ハスラー」を発売しました。新たに「ハスラー タフワイルド（以下、タフワイルド）」が追加されましたが、通常のモデルとはどのような点が異なるのでしょうか。「ハスラー タフワイルド」登場！ 違いは？ハスラーは2014年に登場した軽クロスオーバーSUVです。軽トールワゴンの使い勝手とタフで個性的なデザインが支持され、現在