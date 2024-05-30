世の中にはお金持ちっぽくないのに「実はお金持ち」という「隠れセレブ」な人が存在するようです。とはいえ収入があると知られると、さまざまなデメリットがあることから、その本当の姿をうまくカモフラージュしている場合もあるのだとか。今回はそんな、隠れセレブならではの苦労についてご紹介します！お金をたかろうとする親戚「うちは夫婦ともに大企業の正社員ということで、収入はそれなりにあります。でも夫の親戚にお金をた