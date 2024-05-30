山崎製パンの『ランチパック』をフレンチトーストにアレンジしたレシピをX（旧Twitter）上で投稿した板前Vtuberの酒輪おんさん（@sakawa_on）。「ランチパックフレンチトーストにすると最高って話を共有します」とポストした投稿は989万件表示され、「考えたことなかったけど間違いなく美味しい」「これは反則だってばよ！」「断面マジ美味しそうでやばい」と話題を集めた。【画像】悪魔的…ランチパックフレンチトースト