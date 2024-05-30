274万人のフォロワーを持つ有名インフルエンサーの滝沢ガレソ氏が30日、X（旧ツイッター）を更新。自身が行った、シンガー・ソングライター星野源（43）への臆測投稿で、大量の批判が届いていることを明かした。「【意識調査】先日投稿した不倫ゴシップについて、えげつない量の批判を頂戴しています」と告白し、続けて「今後の運営方針について皆さんのご意見をお聞かせください！」とフォロワーへ問いかけた。具体例として「・芸