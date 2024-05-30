マレーシアに覚醒剤を持ち込んだとして現地で死刑判決が確定した日本人の女について、裁判所が禁錮30年に減刑したことがわかりました。【映像】禁錮30年に減刑された竹内真理子受刑者竹内真理子受刑者（50）は2009年、中東・ドバイからマレーシアの空港に到着した際に、荷物の中に覚醒剤を隠し持っていたとして逮捕・起訴されました。その後、死刑判決が確定しましたが、竹内受刑者の弁護士によりますと、裁判所が29日、禁錮