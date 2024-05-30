能登半島地震で被災したのは人だけではありません。ペットの犬や猫はもちろん、石川県七尾市にある「のとじま臨海公園水族館」も地震の被害に見舞われ、2匹のジンベエザメが亡くなりました。一方、ペンギンたちは各地の動物園水族館に預けられましたが、東京のすみだ水族館に預けられたペンギンたちはというと…。【動画】みんなでポテポテ歩く姿がかわいいペンギンたちすみだ水族館【公式】（@Sumida_Aquarium）がXにポストしま