こんにちは。結婚相談所「マリーミー」で代表を務める植草美幸です。設立15年、累計約1000組のカップルを成婚に導いてきました。今年2月に放映された、『ザ・ノンフィクション』（フジテレビ系）での特集をご覧になられた方もいらっしゃるでしょうか。番組の内容は、当社の婚活中の会員の方々に密着したもので、大変な反響をいただきました。本連載では、特に男性向けの恋愛や婚活のノウハウを、婚活最前線の現場からご紹介