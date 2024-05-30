まもなく梅雨がやってくる。ウェザーニュースによると、日本人の傘の所有数の平均は4.2本だという（「傘調査2022」より）。これは、急な雨のときに買ってしまい、それを繰り返すうちに家にたまってしまっている、ということなのだろう。【写真】変わる傘事情“推し活”カラーもほかしかし、現在ではこのような消費行動が変化しつつある。それがまず現れているのが、購入場所。みなさんは、傘を購入するときどこに行くだ