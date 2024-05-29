食器洗いの手間を大きく減らしてくれる食洗機。「手洗いを全くしなくてよくなるなら購入したい」と考えている人もいるかと思いますが、実際のところはどうなのでしょうか。「All About」デジタル・白物家電ガイドのコヤマタカヒロが回答します。 （今回の質問）食洗機を買えば手洗いは全くしなくてよくなりますか？（回答）完全にゼロにはできません。ガンコな汚れや食べ残し、こびり付いた汚れなどは予洗いがおすすめです。どうい