ロックバンド「ねぐせ。」が歌う『熱闘甲子園』（ABCテレビテレビ朝日系）の主題歌「ずっと好きだから」をめぐり炎上騒動が起きました。◆「外野」をネガティブな意味で使用、歌詞テロップに誤字も同曲の予告動画の歌詞テロップで、“歓声”が「観声」と、“縁”が「緑」と誤表記されていたり、野球のテーマソングなのに「外野」という言葉をネガティブな意味で使っていたりすることに批判の声があがったのです。（誤字は修