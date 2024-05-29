性格なのか恥ずかしいのか、どっちにしろ無口で不愛想な旦那さんを持つといろいろ苦労しそうですよね。たまには甘い愛情表現が欲しいし、夕飯を作ったらちゃんと「おいしい」の一言が欲しいと思いませんか？今回はそんな不愛想な旦那さんではあっても、愛情がしっかり伝わる瞬間のほっこりエピソードをご紹介します。言葉ではなく行動で愛情を示してくれる「私の夫は無口で不愛想、いつも素っ気ない態度です。ある朝私が夕飯に何