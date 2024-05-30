通勤快速が新たな形で復活？半年でダイヤ再変更へJR東日本は2024年5月30日（木）、京葉線・内房線・外房線ダイヤの一部を変更すると発表しました。変更日は2024年9月1日（日）です。京葉線（画像：写真AC）。この変更では、朝・夜時間帯に京葉線と内房線・外房線を直通する各駅停車4本（上下2本ずつ）が快速に変わります。また、京葉線内のみを運転する一部の各駅停車も快速に変更され、快速の運転時間帯が拡大されます。現