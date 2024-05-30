灘中学・高校の灘校LEGO同好会の公式Xがポストした、レゴでできた自動販売機が話題になっています。 【写真】全国屈指の進学校・灘校の生徒たちが心血を注いだレゴ自販機の「設計図」 巨大で本物そっくりなだけでなく、ボタンを押すと、なんとこれまたレゴで再現した缶ジュースが出てきます。 ペプシ、ファンタ、三ツ矢サイダー、レッドブルなど缶のパッケージも、全てレゴ。灘校の校章もカフェの看板のよう