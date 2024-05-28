6月1日から食品衛生法が改正されます。食の安全をさらに強化するための改正ですが、一方でその改正のために昔ながらの漬物を食べる機会が減ってしまうかもしれないのです。5月25日放送のＣＢＣラジオ『大石邦彦のNOW ON SHARE！』では、ＣＢＣ論説室の大石邦彦アナウンサーが食品衛生法の改正について解説します。
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