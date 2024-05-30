スコットランド・プレミアリーグのセルティックに所属するＦＷ古橋亨梧（２９）がＪ１浦和に移籍する可能性が出てきたと、英紙「デーリー・メール」が報じた。２０２１年にＪ１神戸からセルティックに移籍した古橋は昨季のリーグ得点王に輝くなど、スコットランドで大きな存在感を示してきた。これまでも、欧州内のステップアップが報じられていた中、同紙は「古橋は日本への衝撃的な復帰が予定されており、今夏にセルティック