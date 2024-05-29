やることなすこと否定する存在、モラハラ夫。妻が何かしようとする度に文句を言うモラ夫ですが、今回はそんな夫を【ある人物】が一刀両断！ 黙らせてくれたようで……？ スカッとエピソードを友人から聞きました。 励ましてくれたのは……？ 健気な息子に、さすがの夫も言い返すことが出来なかったそう。可愛い我が子の応援は身に沁みますね！ モラハラ夫が妻子に見捨てられる日は、そう遠くないのかもしれません