「メッツ−ドジャース」（２９日、ニューヨークドジャース大谷翔平選手が八回にダメ押しの２ランを放った。その直後、被弾したメッツのジョージ・ロペス投手が退場処分になるハプニングがあった。フリーマンに投じた４球目、内角低めの変化球でスイングを奪ったかに見えたが、三塁塁審はノースイングの判定。その直後、暴言を吐いたとみられ、三塁塁審も激高。退場処分が宣告された。ロペスはユニホームの裾を全開にし