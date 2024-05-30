アメリカのトランプ前大統領が再選を見据えて実業家のイーロン・マスク氏に接近しているとアメリカメディアが報じました。助言役としての起用を模索しているということです。ウォールストリート・ジャーナルによりますと、トランプ前大統領は、イーロン・マスク氏を国境警備や経済対策分野の助言役として起用できないか模索し、協議を始めているということです。実現するかどうかはまだ不透明であるものの、マスク氏から投票