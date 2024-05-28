元「モーニング娘。」のメンバーでタレントの加護亜依（36）。これまで2度の未成年喫煙騒動や前夫の逮捕と離婚など、いくつものスキャンダルが報じられてきた。昨年には、週刊誌「FLASH」が、加護が友人と韓国を訪れた際、現地のホテルで稲川会系団体の男性幹部らと一緒に写る写真を掲載し、この男性が加護の旅費などを支出したとして、“ごっつぁん旅行”と報じた。「さすがに我慢できません」ーー加護が