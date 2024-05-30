「ケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）」は、6月5日（水）から期間限定で、年に1度の「創業記念パック」を発売する。【写真】こっちもお得！ 「ケンタランチ」値下げ対象メニュー一覧■人気商品をお得に堪能今回登場する「創業記念パック」は、7月4日（木）に迎える「日本KFC」の創業日を記念したパック。期間中は、「オリジナルチキン」3個、「カーネルクリスピー」1個、「ポテト」1個のセットが、積上げ価格1510円の