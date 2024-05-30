29年前の水着始球式まで話題にプロ野球・ヤクルト―ロッテ戦が29日、神宮球場で行われ、女優の内田有紀が29年ぶりに始球式を務めた。「時が止まった美女」と話題を集めている。内田はアンバサダーを務める乳製品「Yakult 1000」に合わせ、背番号1000のヤクルトのユニホームで登場。青いショートパンツ、スパッツ姿でマウンドに上がった。投球は捕手にバウンドして届いたが、満面の笑みを咲かせ、神宮球場を沸かせた。画像がX