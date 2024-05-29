TikTokアカウント「Tuktiklife」に最近投稿された、キアヌ・リーブスそっくりの“イケメン”の動画が大きな注目を集めている。男性は特に、キアヌ演じるアクション映画シリーズ『ジョン・ウィック』の主人公、ジョン・ウィックと瓜二つで、写真撮影をリクエストされるほどだという。ネットメディア『Oddity Central』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】ハリウッドスター、キアヌ・リーブスが演じる伝説の殺し屋“ジョン・