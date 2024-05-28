安さの秘訣は、商品開発から食材の生産、加工、配送まて゛一貫して自社で行なうビジネスモデル。ユニクロやニトリと同じモデルだ『週刊プレイボーイ』で連載中の「坂本慎太郎の街歩き投資ラボ」。株式評論家の坂本慎太郎とともに街を歩き、投資先選びのヒントを探してみよう。金のなる木はあなたのすぐ近くに生えている！今週の研究対象値上げしない飲食店（サイゼリヤ値上げラッシュが続く中、その潮流に対してかたくなに逆張