北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の妹である金与正（キム・ヨジョン）労働党副部長は２９日、韓国に対する汚物風船とビラと推定される物体の散布に関連して「大韓民国に対するビラ散布が我が人民の表現の自由に該当し、韓国国民の知る権利を保障すること」と主張した。与正氏はこの日、朝鮮中央通信を通じて報道された談話で「大韓民国種族は朝鮮民主主義人民共和国人民の正義の『表現の自由』を奪うことはできない」