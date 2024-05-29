娘をかばって死亡したケイディ・プライスさん/From Sgt. Joy Matthews（ＣＮＮ）米ミシガン州で２６日に開かれたオフロード車のドラッグレースで制御できなくなった車の衝突事故があり、２歳の娘を突き飛ばして車から守った母親が死亡した。死亡したケイディ・プライスさん（３３）は、同州西部オセアナ郡のシルバーレイク州立公園砂丘で開かれたドラッグレースのイベントを観戦していた。オセアナ郡保安官がＣＮＮに語ったところ