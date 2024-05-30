老人ホームは高齢者向けの施設だが、中国では２０〜３０代の若者専用の老人ホームが新しいトレンドとして浮上している。２９日、香港サウスチャイナ・モーニング・ポスト（ＳＣＭＰ）は、中国の主要都市（北京、上海、深セン、広州）だけでなく、南西部の雲南省と東部の山東省など地方にも若者専用老人ホームが続々と作られていると報じた。この老人ホームは主に「躺平族（寝そべり族）」を受け入れている。躺平族とは