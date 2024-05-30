昨年の挑戦者、約1万人。完全制覇者――7人。驚異の難度を誇るスタンプラリーが、2024年も北海道で開催される。それが6月1日〜8月31日の期間に行われる「北海道ソフトクリームラリー2024」。名前の通り、道内各地の参加店舗でソフトクリームを1つ以上購入し、スタンプを集めるというものだ。プレスリリースによると23年は約1万人が参加したが、完全制覇達成者はたった7人。なぜそんなに制覇者が少ないのか。それは――北海道の広さ