失敗続きの婚活結婚相談所の年齢構成は男女別に特徴がある。最大のボリュームゾーンは約5〜 6割を占める30代女性だ。次いで女性の場合は20代と40代前半で約1.5割〜2割、40代後半以降は約1割という分布だ。 一方男性はというと、20代の男性は相談所にはほとんどおらず1割にも満たない。そこから30代を超えて4割、40代前半が3割、後半は2割と減少幅もゆるやかだ。条件にはさまざまあるものの、相談所の男女に共通するのは「子どもが