テレビ東京石川一郎社長が30日、都内の同局で定例会見を行った。昨年3月28日に放送した「激録・警察密着24時！！」の中で不適切な内容があったとして公式ホームページで謝罪した件について謝罪。20年にわたり不定期で続けてきた同番組を「やめます」とした。番組では、人気アニメ「鬼滅の刃」の商品に関する不正競争防止法違反事件を取り上げた。実際は3人が不起訴になっていたことには言及せず、「4人が逮捕された」と放送した。