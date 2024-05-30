ニカラグア南西部サンファンデルスルのビーチで今月19日、浅瀬で遊んでいた19歳の女性がスピード超過のボートにはねられて死亡した。当時の様子はカメラが捉えており、ニカラグアのニュースサイト『La Nueva Radio YA』などが悲劇の死を伝えている。【この記事の他の写真を見る】【この記事の動画を見る】ボートとの衝突事故で亡くなったのは、ニカラグア中部マタガルパ県ムイムイ出身のジェニファー・タピア・ウービナさん（Jenni