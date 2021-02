今年の4月に、1歳の赤ちゃんがミュージックアルバムをリリースすることになりました。

なんと録音したのは産まれる前で、子宮内での胎児の動きを音に変換したそうです。

Fifteen-months-old Luca Yupanqui recorded her first album before being born 🎼https://t.co/t63dnaa0aB