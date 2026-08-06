自身を「整形怪物」と認めた韓国インフルエンサー、さらに整形か…激ヤセ姿も話題、父は元巨人軍投手

インフルエンサーのチェ・ジュンヒが、整形手術を控えた近況を伝えた。

チェ・ジュンヒは8月5日、自身のインスタグラムを更新。

【写真】チェ・ジュンヒ、整形手術後の腫れた顔

「へへ、ワクワクする」というコメントとともに画像を公開した。

公開された画像には、「手術・施術（鎮静・全身麻酔）に関する注意事項をご案内します」と記載されており、整形手術を控えているとみられる。

（画像＝チェ・ジュンヒInstagram）

チェ・ジュンヒはこれまでも美容整形を受けてきたことを公表しており、昨年末には自身のYouTubeチャンネルで、「ソンケ（整形怪物）と言われるけど、その通り」と語っていた。

また顔だけでなく、体型の変化も大きな話題となっている。全身性エリテマトーデスの闘病で一時は体重が大幅に増加したが、その後55kgの減量に成功し、現在は41kgまで減量したことを明かしている。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除。2026年5月16日に11歳年上の一般男性と結婚。