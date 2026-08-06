連日、全国各地で最高気温40度以上が観測され、今年から気象庁が新たに設定した「酷暑日」のニュースを耳にする日は多い。この時期は川や海などでの水遊びが定番だが、水難事故防止の観点から、遊泳禁止などの措置が取られる河川も少なくない。そんなご時世にあって、水面から数メートル、場所によっては十数メートルの高さの橋から川へ飛び込む文化が、今も残る地域が存在する。大人たちはノスタルジーに浸れるかもしれないが、