日本競馬界のレジェンド・武豊騎手が７月、函館競馬場のレースで勝利し、通算５０００勝の偉業を達成しました。これを記念した特別展が８月５日から札幌で行われるのを前に、武騎手が思いを語りました。２０２３年、第６８回有馬記念を優勝した「ドウデュース」。日本ダービーやジャパンカップなど、国内の名だたるレースを制した「ディープインパクト」。歴史に名を残した競走馬に騎乗し、優