日本競馬界のレジェンド・武豊騎手が７月、函館競馬場のレースで勝利し、通算５０００勝の偉業を達成しました。



これを記念した特別展が８月５日から札幌で行われるのを前に、武騎手が思いを語りました。



２０２３年、第６８回有馬記念を優勝した「ドウデュース」。



日本ダービーやジャパンカップなど、国内の名だたるレースを制した「ディープインパクト」。





歴史 に名を残した競走馬に騎乗し、優勝に導いてきたのが、日本 競馬 界のレジェンド・ 武豊 騎手です。７月１２日、函館 競馬 場で前人未到の国内・国外あわせて５０００勝を達成。これを記念して、札幌の 百貨店 で５日から「 武豊 デビュー４０年 前人未到の記録」展が開催されます。

（記者）「思い出に残っている競走馬は？」



（武豊騎手）「難しいですね。僕が影響をもらったのはディープインパクトかなと思いますね。とにかく強かったですね」



開催を前に、報道陣の前でこれまでを振り返った武豊騎手。



展示物を通して当時の思い出に浸ったと話します。



レースで実際に着た勝負服の展示や、宝塚記念を２年連続制覇した名馬「メイショウタバル」のサイン入りのゼッケン。



武豊騎手の私物など、ここでしか見られない物が展示され、ファン必見です！

さらにこんなものもー



（記者）「ＳＴＶです。よろしくお願いいたします」



（ＡＩ武豊騎手）「ＳＴＶさんですね。きょうは取材ありがとうございます。ＳＴＶラジオでは中央競馬の実況中継もありますよね」



ＡＩ武豊騎手。



実際に対話するかのように様々な質問に答えてくれます。

５０００勝のレースを振り返ることができる展示会。



北海道での競馬について武豊騎手はー



（武豊騎手）「私の父が函館出身。（函館で５０００勝を達成し）みなさん喜んでいただいて嬉しかった。札幌記念という北海道で１番大きいレースがありますが、そこでも何度も勝たせていただいた」



（記者）「ＳＴＶ杯の思い出はありますか？」



（武豊騎手）「勝っているイメージがある。なんか賞品がないですよ。いつも待っていたんですけど、あっ賞品ないんだって」

北海道の競馬産業も牽引してきた武豊騎手。



グッズコーナーなども設けられた特別展は、８月５日から２４日まで開催されます。