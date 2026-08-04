7月28日、熊本県で最大震度7を観測する地震が発生し、その直後に「イオンモール熊本」（嘉島町）で起きた爆発事故では7人が犠牲となった。そのうちの2人がモール内の雑貨店「ハビタ」の従業員だった。運営元の株式会社ハビタ（熊本市）は8月3日、自社HP上で《この度の地震並びにその後に発生した爆発事故により、イオンモール熊本で勤務する当社従業員2名の尊い命が失われる事態となりました》と報告し、《お亡くなりになられた2名