7月13日に美容師のInstagramにアップされた王林の攻めすぎ私服ショットが、話題になっている。

【写真】「変わっちまったか悪い意味でな」海外セレブのようなボディースーツ姿の王林

《明るめオリーブベージュ いつもありがとう》

という文章とともに、オリーブヘア＆大胆なハイレグボディースーツを着用した王林の写真が添えられていた。

「変わっちまったか悪い意味で」

3年ほど前から海外セレブを中心にボディースーツにパンツを組み合わせたファッションが流行っているが、日本ではまだ一般的とはいえないコーディネートだけに驚く人が続出。ウエストを露出した私服姿に、

《ほんとスタイル抜群ですよね〜》

《メチャセクシぃ〜》

と絶賛の声が上がる一方でこの写真が転載されたXでは、

《変わっちまったか悪い意味で》

《田舎の女の子が東京という都会に染まった結果がこれ》

青森在住で素朴なキャラクターがウケてブレイクしただけに、ハイセンスすぎる私服を着こなす王林を受け入られない人たちも。

「'23年頃からBLACKPINKのリサさんやTWICEのモモさんらが着用したことで、日本でも取り入れる若い女性が増えています。ただボディラインが強調されセクシーに見えすぎることから、日本の有名人で着こなす人はまだ多くはないですね」（ファッション誌編集者）

ボディスーツは股の部分にクロッチ（留め具）があり、フィット感があるため服ジワを起こさない利便性が支持されている一方、SNSでは「謎の着こなし」「港区女子やインフルエンサー以外で見たことがない」という声も多く、ツッコまれやすいことも日本でなかなか浸透しない理由のようだ。

「王林さんはご当地アイドル出身で津軽弁訛りが残る喋り方のため純朴なイメージを持っている人も多いですが、クラブ通いを公言したり本人のキャラクターはキラキラ女子系ですからね。今回のボディスーツもさらりと着こなしていて、サスガだなと思いました」（前出・ファッション誌編集者）

王林のようなモデル級スタイル以外の人が真似するのは、危険かも？

週刊女性PRIME