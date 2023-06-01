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W杯閉会式にトム・クルーズら出演、ジェニファー・ハドソンが国歌斉唱

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • FIFA W杯北中米大会の閉会式に豪華スターが集結すると発表された
  • トム・クルーズが特別出演し、ロビー・ウィリアムズらが世界的パフォーマンスを披露する
  • ジェニファー・ハドソンが決勝戦前に米国国歌を斉唱することも決定している
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