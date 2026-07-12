Xのフォロワー数130万人超えの人気インフルエンサー・カマたくさん（37）。2022年9月から認知症の祖母（当時90歳）を在宅介護することになった。しかし、あまりの大変さに不眠症になり、1日20回くらい「早く死んでくれないかな」と思いながら介護していたという。【衝撃画像】「監禁されてる」「虐待されてる」と6時間も叫び続け、自宅で大暴れ…90歳で認知症になった祖母を写真で見る今年4月には、その介護の日々を赤裸々に綴