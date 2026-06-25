「70代の両親は夫婦で月21万円の年金を受給しているものの、毎年50万円ほど貯蓄を取り崩している」と聞くと、不安に感じる人もいるでしょう。 しかし、実際には年金だけで生活費をまかなえず、貯蓄を活用しながら暮らしている高齢者世帯は少なくありません。では、年金収入だけで生活している人はどれくらいいるのでしょうか。 また、月21万円の年金は平均的な老後生活と比べてどのような水準なのでしょうか。本記事