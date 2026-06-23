こちらは、アメリカ・アリゾナ州のキットピーク国立天文台（KPNO）にある口径4mのメイヨール望遠鏡で観測した渦巻銀河「M101（Messier 101）」。おおぐま座の方向、地球から約2000万光年先にあります。【▲ メイヨール望遠鏡で観測した渦巻銀河「M101（Messier 101）」（Credit: T.A. Rector (University of Alaska Anchorage) and H. Schweiker (WIYN and NOIRLab/NSF/AURA)）】天の川銀河に似た巨大な渦巻銀河M101は地球に対して