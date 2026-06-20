サッカー日本代表の田中碧と、歌手でタレントの鈴木愛理に破局報道が飛び出し、ファンの間に衝撃が広がっている。

6月18日、「NEWSポストセブン」が、2人が2026年に入って破局したと報じた。結婚もあるかと注目されていただけに、約4年間続いた関係の終焉を惜しむ声が相次いでいる。

「2022年3月、鈴木さんが公式ブログで田中選手との交際を報告し、田中選手も、日本代表の取材対応で《交際させていただいています》と認めました。芸能人とサッカー日本代表という異色の組み合わせでありながら、双方が交際をオープンにしたことで“公認カップル”と認知されてきました。当時から結婚を前提とした真剣交際と報じられており、好感度の高いカップルとしてファンからも支持されていました」（スポーツ紙記者）

その後も、ドイツ、そしてイングランドへと活躍の場を移した田中を、鈴木が応援する様子がたびたび伝えられ、2025年にも交際継続が報じられていた。それだけに今回の破局報道は、関係者の間でも驚きをもって受け止められている。

「今回の報道は、多くのファンにとって寝耳に水だったようです。『NEWSポストセブン』によると、別れの背景には長期間にわたる遠距離生活があったとされています。田中さんは現在、イングランドでプレーしており、国内を中心に芸能活動を続ける鈴木さんとは、どうしてもすれ違いが生じやすい環境にありました。お互い多忙を極めるなかで、少しずつ距離が広がっていったとみられています」（同前）

今回の破局報道に、SNSでも残念がる声が続出している。

《本当にお似合いの美男美女カップルだったから、絶対結婚すると思ってたのにショックすぎる》

《やっぱり遠距離×多忙は強すぎる壁だよな…お互い悪いわけじゃないのが余計に切ないやつ》

鈴木はかつて、結婚観の変化があったことを語ったこともあった。

「2025年6月5日放送の『あざとくて何が悪いの?』（テレビ朝日系）で、30代に入ってからの結婚観を問われた鈴木さんは『どんどん自分的に、やりたいことができるようになってくる年になっちゃうから、結婚のあこがれよりも仕事の楽しみが増えてきちゃった』と明かしていました。鈴木さんとしても、いまは結婚よりも、仕事にまい進したいという心境の変化があったのかもしれません」（芸能担当記者）

一方で、今回の報道が出たタイミングも注目されると語るのは、サッカージャーナリストだ。

「田中さんは現在、日本代表の主力としてワールドカップ北中米大会を戦っている最中です。怪我で大会を欠場した三笘薫選手の背番号7を引き継ぎ、日本の上位進出への期待を背負っています。そんな状況で破局報道が飛び出したため、SNSでは《何もワールドカップのタイミングで出なくても》《今はサッカーに集中させてあげてほしい》といった声も目立ちました。4年間の交際だっただけに、W杯という世界最大の舞台で田中選手が戦うなかでの報道には、複雑な思いを抱いたファンも少なくなかったようです」

結婚間近ともささやかれた2人だけに、W杯フィーバーの裏で伝えられた愛の終焉は、予想外のニュースとなったようだ。