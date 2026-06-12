少年と一緒に「通学」

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メス猫Kikiは、毎朝家族のSonnyくん（10歳）や友達と一緒に、スコットランドのグラスゴーにあるKelvindale小学校まで歩いて行きます。日中は校庭で待機し、放課後になるとまた仲間たちと一緒に歩いて帰っていくのです。

「初めて校庭で待っているKikiを見つけたときは、少し驚きました。でもそのとき、Kikiのおかげでぼくは人気者になれるかもしれないと思って、ちょっと興奮しました」とSonnyくん。

たしかにKikiは、Sonnyくんの友達をどんどん増やしてくれました。猫の人気が高まるにつれ、知り合いが増えていったからです。いまではKikiは、この小学校で有名なマスコットになりました。

しかもその人気は、学校だけにとどまりません。Sonnyくんの家族はKikiをかたどったキーホルダーやバッグを制作して販売し、チャリティ活動の支援資金を集めているのです。Kikiは地域全体の人気者になっているのです。

特別な絆で結ばれた少年と猫

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Kikiが家族になった当初から、Sonnyくんとこの猫は特別な絆で結ばれていました。

「初めて会ったときは、兄弟猫たちと遊んでいました。Kikiを見てすぐに大好きになったんです」とSonnyくん。

母親のMichelle Scottさん（51歳）は次のように話しています。

「Kikiは家にやってきた瞬間から、Sonnyのそばにいたがりました。息子がどこにいるか、何をしているかを熱心に知りたがるのです。そしてある日突然、Kikiは登校するSonnyについていくようになったのです。きっと片時も彼のそばを離れたくなかったのでしょうね」

多くの喜びをくれる特別な猫

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次第にKikiは学校のみんなから愛されるようになりました。校長先生は「100%の出席率を誇る勤勉な猫なのです」と笑っています。

「Kikiは子どもたちや職員、そして学校関係者にたくさんの喜びをもたらしてくれました。それだけではありません。この猫のおかげで、生徒たちがどのようにペットを扱い、動物に敬意を示すべきかを学ぶことができるのです」とMichelleさん。

Sonnyくんも「Kikiは学校を楽しい雰囲気の場に変えてくれました。猫がいることで毎日ウキウキします。Kikiは変わった子ですが、間違いなく特別な能力をもった猫です。ぼくはこの子が大好きなんです」といいます。

「わたしはずっと猫を飼ってきましたが、Kikiはどの猫とも違います。とても社交的なのです。Sonnyが友達と一緒だと、まるで自分もその仲間であるかのように座っています」と話すMichelleさんです。

出典：Vote for this Scottish Cat Who Walks a Boy to School Daily!