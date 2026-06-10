6月12日（金）からのハッピーセットは「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」です。おもちゃはもちろん、オリジナルブックやデジタルコンテンツも展開されます。ハッピーセット®にマリオやヨッシーなど全12種のおもちゃが登場！今回のおもちゃは、映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』に登場するキャラクターたちの立体フィギュア。フィギュアとして飾るだけでなく、キーホルダーとしてバッグなどにつけ